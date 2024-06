Polizei-Öffentlichkeitsfahndung Suche nach vermisstem Jungen (13) aus Wadgassen erfolgreich

Update von Dienstag, 4. Juni, 7.54 Uhr: Schon kurze Zeit nach der Öffentlichkeitsfahndung ist ein vermisster Junge aus Wadgassen (Landkreis Saarlouis) wieder aufgetaucht. Das meldet ein Sprecher der Kriminalpolizei in Völklingen. Demnach sei das Kind am Dienstagmorgen, 4. Juni, wieder aufgetaucht. Der 13-Jährige war nach einem Streit mit seinen Eltern am Vorabend abgehauen und über Nacht verschwunden.