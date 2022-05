Mehrere Verletzte : Prügelattacken: Randale in Losheimer Kebab-Bude endet für den Angreifer in Polizeizelle

Prügelattacken: Randale in Losheimer Kebab-Bude endet für den Angreifer in Polizeizelle

Randalierer in Losheim lässt sich von Polizei kaum stoppen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Losheim Zu einem heftigen Schlagabtausch ist am späten Sonntagabend die Waderner Polizei mit gleich mehreren Einheiten ausgerückt. Auslöser für den Einsatz: ein völlig betrunkener Mann, der einen Imbiss aufmischte. Und dabei nicht zurückschreckte, auch Gäste zu attackieren.

Ein Mann ist in einer Losheimer Kebab-Bude völlig ausgetickt. Nach Angaben eines Waderner Polizeisprechers war der Beschuldigte sturzbetrunken am späten Sonntagabend, 23. Mai, in den Imbiss gekommen. Dort beschimpfte er andere Kunden und beleidigte sie.