Polizei fasst Tatverdächtigen Mit Küchenmesser – Mann (45) bedroht Kinder (12/14) am Hauptbahnhof in Saarbrücken

Saarbrücken · Auf dem Vorplatz am Hauptbahnhof in Saarbrücken soll ein Mann mehrere Passanten beschimpft und mit einem Messer in Schach gehalten haben. Unter den Opfern seien auch zwei Kinder. Die Polizei schnappte den mutmaßlichen Täter. Was die Ermittler dabei feststellten.

10.01.2024 , 12:43 Uhr

Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Saarbrücken nach Bedrohung mit Messer. (Symbolbild) Foto: BeckerBredel