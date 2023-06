Polizei und Feuerwehr gefragt Frau hängt hilflos in Baumwurzel – Später verwüstet sie Polizeizelle

Wadern · Diebstahl, hilflose Lage, Randale: Eine Frau hat in Wadern mehrere Tage in Folge für Ärger gesorgt. Polizei und Feuerwehr waren deshalb gleichermaßen im Einsatz. Einmal hing sie in einem geklauten Badeanzug an einem Bach fest.

09.06.2023, 06:04 Uhr

Immer wieder musste die Polizei in Wadern ausrücken. Aber auch die Feuerwehr war gefordert. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand