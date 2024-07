Fahnder haben Fragen Schwerer Unfall mit zwei Verletzten (15/21) lässt Polizei in Neunkirchen rätseln (Fotos)

Verbeulte Beifahrerseite, ausgelöste Airbags: Sie sind stumme Zeugen eines schweren Unfalls, der sich in Neunkirchen zugetragen hat – und der bei der Polizei einige Fragen aufwirft. Denn weit und breit war kein weiterer Wagen zu entdecken, der an diesem Unglück beteiligt gewesen sein könnte. Dennoch ziehen Ermittler auch dies weiterhin in Betracht. Bei dem Crash wurden zwei Menschen verletzt, einer davon sogar schwer. Dabei handelt es sich um eine Jugendliche (15), die in die Universitätsklinik nach Homburg musste.