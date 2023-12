Polizei-Großeinsatz Schießerei vor Kneipe in Neunkirchen – Mann (53) schwer verletzt, mehrere Festnahmen

Unterdessen kam das Opfer mit zwei Schussverletzungen ins Neunkircher Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher am Morgen berichtet, soll er am Vormittag in die Uni-Klinik nach Homburg verlegt werden. Dort stehe dann die Operation an. Der Mann aus Neunkirchen schwebe nicht in Lebensgefahr. Kugeln sollen ihn am Bein getroffen haben, heißt es dazu weiter.