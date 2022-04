Zeugen gesucht : Mann in Neunkirchen von vier Personen überfallen und ausgeraubt

Mann in Neunkirchen von vier Personen überfallen und ausgeraubt

Neunkirchen In Neunkirchen ist erneut ein Mann ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren und der Tat vier Personen beteiligt.

Ein Mann ist in Neunkirchen von vier Personen angegriffen und ausgeraubt worden. Das meldet die Polizeiinspektion Neunkirchen. Der Geschädigte ging demnach am Dienstag, 29. März, gegen 17.30 Uhr zu Fuß die Marktstraße entlang in Richtung Hohlstraße, als er von vier Personen körperlich attackiert wurde.