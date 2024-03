Einsatz am frühen Morgen Menschen in Merchweiler evakuiert – Feuer zerstört Carport und bedroht Wohnhäuser

Neunkirchen · Alarm kurz nach nach 4 Uhr in Merchweiler-Wemmetsweiler: Da stand ein Vorbau an einer Garage in Flammen. Diese drohten, aufs Gebäude überzugreifen. Der Schaden ist immens. Was die Polizei bisher dazu weiß.

01.03.2024 , 04:51 Uhr

Feuerwehr-Einsatz am frühen Morgen in Neunkirchen-Wemmetsweiler. Foto: Thorsten Kremers

Flammen haben in Merchweiler gewütet und dabei erheblichen Schaden angerichtet. Die Feuerwehr war damit befasst zu verhindern, dass der Brand auf Gebäude übergreift. Das Feuer zerstörte Fahrzeuge. Gleichzeitig mussten Menschen ihre Wohnungen verlassen. Das berichtet ein Sprecher der Polizei in Neunkirchen auf SZ-Nachfrage. Alarm erreicht Polizei und Feuerwehr kurz nach 4 Uhr Die Ermittler waren in der Nacht auf Freitag, 1. März, alarmiert worden. Um kurz nach 4 Uhr meldete der Anrufer, dass ein Carport im Ortsteil Wemmetsweiler brennt. Die Gefahr, dass sich das Unglück ausbreitet, sei groß gewesen. Denn der hölzerne Unterstand befand sich direkt an einer Garage. Und diese sei in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses. Sicherheitshalber weckten die Helfer Anwohner und holten sie vorsorglich aus zwei Häusern. Das berichtet ein Feuerwehrsprecher. Feuer zerstört Carport und Fahrzeuge Als seine Kollegen an die Unglücksstelle ankamen, war klar: Ein Wohnwagen sowie ein Motorrad waren dort untergestellt, wo Rauch und Flammen wüteten. Wegen des Einsatzes, mussten Beamte die Bildstockstraße sperren. Sie ist Hauptdurchgangsroute in dem Ort. Den Einsatzkräften gelang es, dass das Feuer nicht auch noch weitere Bauwerke erreichte. Allerdings sei von Wohnwagen sowie motorisiertem Zweirad nicht mehr viel übrig. Der Schaden liegt nach ersten vorläufigen Schätzungen der Polizei bei mehreren 10 000 Euro. Enorme Hitze erreicht Wohnhaus Was den Brand ausgelöste, dazu gibt es vorläufig noch keine Informationen. Die Menschen kehrten rasch wieder in ihre Wohnungen zurück. Diese waren nicht betroffen. Allerdings muss die Hitze enorm gewesen sein, die von den Flammen ausgegangen war. Denn das war anhand eines geschmolzenen Rollladens zu erkennen. Knapp 50 Helfer seien nach Angaben der Feuerwehr vor Ort gewesen. Unter ihnen Feuerwehren aus Merchweiler und Illingen. Der Einsatz zog sich geraume Zeit hin.

