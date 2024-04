In Neunkirchen überwältigt Randale nach Handtaschen-Diebstahl in Kneipe – Mann (28) muss die Nacht in Zelle verbringen

Dem vorausgegangen war ein Zwischenfall in der innerstädtischen Corona-Schenke. Dort soll sich der 28-Jährige am späten Freitagabend, 5. April, aufgehalten haben. Gegen 23.30 Uhr dann verschwand er plötzlich. Außerdem war in diesem Augenblick die Handtasche einer Frau ebenfalls weg. Die 58-Jährige soll diese vorher abgelegt haben. In einem unbeaufsichtigten Augenblick habe der Mann dann zugeschlagen und das Weite gesucht.