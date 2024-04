Zwischen St. Ingbert und Saarbücken Nach schwerem Unfall bleibt A6 stundenlang gesperrt – was den Crash ausgelöst haben soll

Das habe sich an die zweieinhalb Stunden hingezogen. In dieser Zeit mussten Autofahrer aus Homburg bei St. Ingbert-West abfahren und Umwege in Kauf nehmen. Gegen 21.30 Uhr floss der Verkehr dann wie üblich. Dabei hatten Polizisten zunächst befürchtet, dass sich die Auswirkungen länger hinziehen könnten. Denn allein durch die zerstörte Leitplanke hätten sie die Strecke nicht freigeben können. Deren Austausch und Reparatur ging dann offensichtlich schneller vonstatten als ursprünglich erwartet.