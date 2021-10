Polizeibeamte beleidigt : 400 Menschen feierten bei gelockerten Corona-Regeln – Erneut Polizeieinsatz im Nauwieser Viertel in Saarbrücken

Saarbrücken Seit Freitag sind die Corona-Verordnungen im Saarland gelockert. Nach den Wochenend-Eskalationen im Nauwieser Viertel in Saarbrücken rechnete die Polizei darum erneut mit Ärger.

Die Corona-Verordnungen im Saarland sind seit 1. Oktober erheblich gelockert – aber nicht gänzlich aufgehoben! Darum war die Polizei vorsorglich auch am Freitagabend im Nauwieser Viertel in Saarbrücken im Einsatz. Denn dort eskaliert seit Wochen regelmäßig die Feierlaune am Wochenende. Wegen der gelockerten Verordnungen und des FCS-Spiels am Abend rechnete die Polizei mit noch mehr Besuchern in der Saarbrücker Innenstaft. Das teilt die Polizeiinspektion Saarbrücken mit.