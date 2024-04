Brutale Attacke Doppelter Kieferbruch in Neunkirchen-City – Polizei hat mutmaßlichen Täter (17)

Neunkirchen · Fahndungserfolg der Polizei in Neunkirchen: Demnach scheint klar, wer einen Mann (23) dermaßen geschlagen hat, so dass dieser mit einem doppelten Kieferbruch in die Klinik musste. Außerdem soll der Grund für die gefährliche Körperverletzung klar sein.

29.04.2024 , 10:43 Uhr

Bei einem Angriff ist ein Mann (23) in Neunkirchen-City schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich am Samstag, 20.April, gegen 20.30 Uhr. Foto: kn