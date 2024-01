Nach Polizei-Fahndung Mutmaßliches Drogen-Trio aus dem Saarland sitzt hinter Gitter

Anders soll es ihrem Freund aus dem Saarpfalz-Kreis ergangen sein: Der 35-Jährige war während der Durchsuchung in der Wohnung der Frau. Er muss wohl schon einiges auf dem Kerbholz haben, denn das Amtsgericht in der Landeshauptstadt hatte bereits einen Haftbefehl gegen ihn verhängt. So kam er umgehend auf den Lerchesflur in Saarbrücken. Das war bereits am Donnerstag, 21. Dezember, meldet der Polizeisprecher.