Zwei Beamte leicht verletzt : Polizei muss 277 Platzverweise rund um FCS-Partie gegen Osnabrück aussprechen

Die Polizei in Saarbrücken war am Samstag bei der Drittliga-Partie des 1. FC Saarbrücken gegen den VfL Osnabrück gefordert – auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Die Heimniederlage des 1. FC Saarbrücken gegen den VfL Osnabrück am Samstag bedeutete für die Polizei harte Arbeit. Die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken veröffentlichte einen entsprechenden Bericht über die Vorkommnisse und Einsätze rund um die Drittliga-Partie.

Demnach reisten zusätzlich zu den rund 9300 heimischen Fans 1000 weitere Osnabrück-Fans mit einem Sonderzug aus Niedersachsen an. Die Bundespolizei arbeitete mit Kräften der Polizei im Saarland zusammen, um ein Zusammentreffen der Fan-Gruppen zu verhindern. Sowohl am Hauptbahnhof in Saarbrücken als auch über dem Stadion selbst kam hierfür ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.