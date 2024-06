Fleischreste und Rattengift entdeckt Polizei warnt vor möglichen Giftködern im Wald zwischen St. Ingbert und Saarbrücken

Wie ein Sprecher der Ermittler in der saarpfälzischen Stadt berichtet, war der Verdächtige gegen 22.30 Uhr aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei dem 53-Jährigen im Fahrzeug Beweise, die so nicht üblich sind: Fleischreste. Beigemengt sei gebratenes Hack gewesen. Und was die ganze Sache so verdächtig erscheinen ließ: Rattengift, wenn auch nicht in großer Menge.