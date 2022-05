Polizei sucht Zeugen : Verkehrszeichen beschädigt und Plakate abgerissen: Jugendliche randalieren in Schwemlingen

Schwemlingen Jugendliche sollen in der Nacht auf Sonntag in Schwemlingen randaliert und Verkehrsschilder beschädigt haben. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Laut Polizeiangaben kam es zwischen 23.15 Uhr am Samstag und 2.45 Uhr am Sonntag zu mehreren Sachbeschädigungen. Eine Gruppe von Jugendlichen soll sich in der Zeit zunächst auf dem Schulhof der Grundschule Schwemlingen aufgehalten haben, bevor sie durch die Straßen gezogen sei. In der Klosterstraße und in der Laurentiusstraße sollen die Jugendlichen zwei Verkehrszeichen beschädigt und Plakate der Glasfaser Deutschland von Laternen abgerissen haben.