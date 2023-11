Gestohlene Gegenstände in Pfandleihhaus gefunden Wer vermisst seine Rolex? Polizei sucht Besitzer von Diebesgut

In einem seit längerem andauernden Verfahren des Dezernats für Wohnungseinbruchdiebstahl wurden die Ermittler auf ein Pfandleihhaus in Mannheim aufmerksam. In diesem wurde unter anderem Diebesgut aus Einbrüchen im Saarland und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz ausgestellt, teilt die Polizei in Saarbrücken mit.