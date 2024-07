Polizei und Feuerwehr Großeinsatz in Saarbrücken – Mann (37) droht mit Sprung aus dem vierten Stock (Fotos)

Saarbrücken · Dramatische Szenen über Stunden in Saarbrücken: Ein Mann kündigt an, sich das Leben nehmen zu wollen. Polizei und Feuerwehr rücken mit einem Großaufgebot an und sind bis in die Nacht im Einsatz.

04.07.2024 , 04:48 Uhr

15 Bilder Großeinsatz in Saarbrücken – Mann (37) droht mit Sprung aus großer Höhe 15 Bilder Foto: Thorsten Kremers

Ein Notruf hat für einen Großeinsatz in Saarbrücken gesorgt. Denn ein Mann kündigte dabei an, aus einem mehrstöckigen Haus in die Tiefe zu springen. Der innerstädtische Tatort wurde darauf ab dem späten Mittwochabend, 3. Juli, über Stunden weiträumig abgeriegelt. Etliche Rettungswagen säumten die Straße rund um das Haus, in dem sich der Bewohner aufhielt. Notruf erreicht Polizei in Saarbrücken kurz vor Mitternacht Er selbst soll gegen 23.45 Uhr telefonisch Alarm geschlagen haben, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen auf SZ-Anfrage berichtet. Er sei sogar bewaffnet und werde sich wehren, wenn Ermittler oder sonstige Einsatzkräfte zu ihm wollten. Daraufhin machten sich zahlreiche Beamte auf den Weg in die innerstädtische Hohenzollernstraße. Gleichzeitig rückte Feuerwehr an. Als die ersten Helfer ankamen, war der Mann auf dem Fenstersims sitzend in der vierten Etage zu sehen. Von dort soll er im weiteren Verlauf aufs Dach geklettert sein und drohte, von dort in die Tiefe zu springen. Spezialisten reden mit Mann im Fenster der vierten Etage Spezialisten seien unterdessen hinzugerufen worden. Sie gehörten zu einer polizeilichen Verhandlungsgruppe, die in solchen Ausnahmesituationen gebraucht wird. Sie sollte den 37-Jährigen davon abhalten, sich das Leben zu nehmen. Über mehrere Stunden zog sich der Einsatz hin. Brand Wohnhauskeller in Neunkirchen – Mann wird verletzt (69) Dichter Rauch aus Fenster und Türen Brand Wohnhauskeller in Neunkirchen – Mann wird verletzt (69) Erst kurz vor 3 Uhr in der Nacht entspannte sich die Lage. Die Gesprächspartner schafften es, dass der Mann zurück ins Haus ging, berichtet der Polizeisprecher. Dort erreichten ihn die Retter, ohne dass er Widerstand leistete. Von einem Messer, dass er zur möglichen Gegenwehr bei sich tragen wollte, wie am Telefon angekündigt, war nichts zu sehen. Auch eine andere Waffe habe er nicht gehabt. Mann kommt in Psychiatrie Es habe sich herausgestellt, dass der Mann psychisch angeschlagen war. Außerdem sei Alkohol im Spiel gewesen. Darum kam er nach Ermittlerangaben anschließend in eine Spezialklinik auf dem Sonnenberg in der Landeshauptstadt. Bei suizidalen Gedanken bei sich selbst oder Angehörigen, bietet die Telefonseelsorge Hilfe. Anonyme Beratung gibt es kostenlos rund um die Uhr: Telefon (08 00) 1 11 01 11 und (08 00) 1 11 02 22. Auch eine Beratung ist hier bei der Telefonseelsorge über das Internet möglich. Hier geht es zur Bilderstrecke: Großeinsatz in Saarbrücken – Mann (37) droht mit Sprung aus großer Höhe

(hgn)