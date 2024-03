Lebensgefährliches Überholmanöver „Hätte zu katastrophalem Unfall kommen können“: Polizei Lebach sucht Verkehrsrowdy in grünem Kombi

Erneut ist es im Saarland zu einem extrem gefährlichen Manöver eines Autofahrers gekommen. Am Gründonnerstag, 28. März, gegen 11.30 Uhr war ein Mann mit einem alten grünen Kombi in Lebach unterwegs, der in lebensgefährlicher Weise drei Autos überholte, obwohl ein Lastkraftwagen frontal entgegenkam. „Wenn es zum Unfall gekommen wäre, wäre es zu katastrophalen Folgen gekommen“, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Lebach auf Anfrage der SZ mit.