Tiefergelegt - Stillgelegt : Polizei kontrolliert erneut Raser, Poser und Tuner

Saarbrücken Bei einer speziellen Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt Raser, Tuner und Poser hat die Verkehrspolizei am Wochenende 16 Autos und zwei Motorräder aus dem Verkehr gezogen.

Die Verkehrspolizei hat am vergangenen Wochenende in Homburg, Bexbach, Schiffweiler, Saarbrücken und Völklingen gezielt Raser, Tuner und Poser kontrolliert. Insgesamt 78 Autos und 17 Motorräder haben die Polizisten überprüft. 16 Autos und zwei Motorräder, bei denen die Betriebserlaubnis wegen technischer Veränderungen erloschen war, mussten an Ort und Stelle stehen bleiben. Ein Auto und ein Motorrad wurden für ein verkehrstechnisches Gutachten sichergestellt. Die Fahrer erwartet ein Bußgeld zwischen 90 und 270 Euro, sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz, verschiedene Verkehrsordnungswidrigkeiten und Straftaten unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol fest. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, teilte die Polizei mit, die auch weitere Kontrollen dieser Art angekündigt hat.