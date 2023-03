Polizei-Kontrolle an der Grenze Nach Fastnachtsumzug in Remich attackiert Autofahrerin Polizei – und das war noch längst nicht alles

Perl · Luxemburg feiert auch nach Aschermittwoch noch Fastnacht. Dazu stand in Remich der Umzug Cavalcade an. Das zieht Besucher aus dem Saarland an. Von ihnen kamen etliche betrunken mit dem Auto zurück. Was die Polizei dabei erlebte.

20.03.2023, 05:39 Uhr

Polizeikontrolle an der luxemburgischen Grenze brachte einige Alkoholfahrten ans Tageslicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Willnow