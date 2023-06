Polizei-Großeinsatz in Saarbrücken Kind (9) fliegt bei Unfall über Motorhaube – aufgebrachte Menge attackiert Autofahrer

Ein Verkehrsunfall in Saarbrücken hat einen massiven Einsatz der Polizei verursacht. Insbesondere eine aufgebrachte Menge, die nach dem Unglück blitzschnell zusammengeströmt war und einen Autofahrer in die Enge trieb, machte den Ermittlern zu schaffen. Gleichzeitig mussten sich Notärzte und Sanitäter um einen Jungen kümmern, der bei dem Aufprall schwer verletzt worden war, wie ein Sprecher der Polizei in Burbach berichtet. Das Kind kam ins Krankenhaus.