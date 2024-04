Einsatz am frühen Morgen Erneut sind Geldautomaten-Knacker unterwegs – erste Informationen der Polizei

Unbekannte haben sich abermals an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht. Diesmal traf es mindestens einen Apparat nahe der Grenze zum Saarland. In Contwig ist die Polizei seit dem frühen Dienstagmorgen, 30. April, im Einsatz. In der Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz nahe Zweibrücken waren Täter am Werk.