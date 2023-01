Polizei ermittelt : Junger Mann (19) tot an Bach in St. Ingbert entdeckt

Junger Mann (19) tot an Bach in St. Ingbert entdeckt

Untersuchungen nach Tod eines jungen Mannes in St. Ingbert. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

St. Ingbert Zeugen haben nach einer Suche einen Vermissten leblos in St. Ingbert entdeckt. Der junge Mann war zuvor von einer Mittagspause nicht zurückgekehrt. Was die Polizei bislang weiß.

Ein Toter ist in St. Ingbert an einem Gewässer entdeckt worden. Entsprechende SZ-Informationen bestätigt Stephan Laßotta, Sprecher beim Polizeipräsidium in Saarbrücken.