Häusliche Gewalt : Frau öffnet blutverschmiert Tür – Pizza-Bote alarmiert Polizei

Wadern Ein Mann hat in Wadern seine Frau verprügelt. Das fiel einem Pizza-Boten auf, als das Opfer ihm die Haustür öffnete. Danach hatte die Polizei große Mühe, den mutmaßlichen Schläger in den Griff zu bekommen.

Mit schweren Verletzungen hat eine Frau in Wadern ins Krankenhaus gemusst, nachdem ihr Lebensgefährte sie verprügelt hatte. Der Mitarbeiter eines Pizza-Lieferdienstes alarmierte am späten Donnerstagabend, 22. Dezember, die Polizei, die im Laufe der Nacht Probleme mit dem mutmaßlichen Schläger bekam.

Der Pizza-Bote war um 23 Uhr an der Tür erschienen. Da öffnete ihm das völlig verängstigte Opfer, Es soll nach Angaben eines Polizeisprechers blutverschmiert gewesen sein. Sofort rief der Lieferant die Polizei über die Lagezentrale in Saarbrücken.

Polizei in Wadern: Mann hat in der gemeinsamen Wohnung Frau verprügelt

Als Ermittler wenig später eintrafen, fanden diese schnell heraus: Der Lebensgefährte hatte zuvor mehrfach auf die 43-Jährige eingeschlagen. Dabei verletzte der 44 Jahre alte Lebensgefährte sie so heftig, dass sie mit einer gebrochenen Nase ins Krankenhaus musste.

Der Mann soll völlig betrunken gewesen sein und sich gegen den Polizeieinsatz heftig gewehrt haben. Er beschimpfte die Ermittler auf Übelste. Um die Frau zu schützen, sollte der Mann für die kommenden Tage die gemeinsame Wohnung verlassen, was ihm ebenfalls nicht in den Kram passte. Dennoch setzten die Ermittler durch, dass er rausging.

Doch als diese die Frau nach der Behandlung wieder nach Hause brachten, hatte sich mittlerweile der mutmaßliche Schläger wieder ins gemeinsame Heim eingenistet. Vielmehr noch: Er hatte sich verbarrikadiert und fluchte.

In der Nacht zweiter Einsatz der Polizei in der Wohnung in Wadern

Der Polizei blieb nichts anderes übrig, als die Tür aufzubrechen und den Mann herauszuholen. Er schien nicht einzusehen, dass er zunächst einmal nichts mehr in der gemeinsamen Unterkunft verloren hat, und wanderte deshalb die verbleibende Nacht in einer Polizeizelle. Anschließend musste er sich selbst um eine anderweitige Bleibe auf Zeit kümmern.