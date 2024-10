Mit 1,1 Promille Betrunkener sucht Geldautomat in der Polizeiinspektion Völklingen – dann fährt er mit dem Auto los

Kurz danach wurde er in der Innenstadt in seinem Auto von der Polizei angehalten und kontrolliert. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde einbehalten. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer, teilte die Polizei in einer Pressemeldung mit.