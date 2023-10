Polizei-Einsatz in Völklingen Attacke auf der Tanzfläche beim Oktoberfest – zwei Frauen (28/53) verletzt

Völklingen · Beim Tanzen verletzt: So erging es zwei Besucherinnen auf dem Oktoberfest in Völklingen-Ludweiler. So setzte ein Mann dem ausgelassenen Feiern ein jähes Ende. Die Polizei sucht nach dem Täter.

08.10.2023, 12:16 Uhr

Schlägerei auf Tanzfläche in Völklingen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger