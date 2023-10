Strafverfahren eingeleitet Polizei in Sulzbach warnt vor Hundeködern mit Nägeln

In Sulzbach hat ein unbekannter Täter Wurststücke ausgelegt, die jeweils mit einem Nagel präpariert waren. Das teilte die Polizeiinspektion Sulzbach mit. Demnach seien die gefährlichen Hundeköder am Dienstag, 3. Oktober, einer Hundebesitzerin beim Spaziergang aufgefallen. Fundort war der Joseph-von-Fraunhofer-Weg in Sulzbach-Neuweiler.