Innenstadt-Patrouille Wieder Polizei in Neunkirchen unterwegs – was es damit auf sich hat

Neunkirchen · Wenn Polizei in verstärkter Präsenz in Neunkirchen aufmarschiert, befürchten Beobachter, das was passiert ist. Als jetzt erneut zahlreiche Ermittler in der Innenstadt unterwegs sind, schrillen bei Zeugen erneut die Alarmglocken.

22.05.2023, 11:55 Uhr

Polizei in Neunkirchen auf Patrouille. Foto: Brandon-Lee Posse

Regelmäßige Einsätze der Polizei in Neunkirchen haben in der Vergangenheit oftmals für Aufsehen gesorgt. Denn immer wieder gerieten verfeindete Gruppen gewaltsam aneinander. Öffentlichkeitswirksam trugen sie ihre Fehden aus.