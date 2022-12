Einsatz wegen häuslicher Gewalt : Nach Streit mit seiner Partnerin in Losheim: Mann (43) geht mit Beil auf Polizei los

Polizeieinsatz in Losheim wegen häuslicher Gewalt. Doch die Lage eskaliert. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Losheim Wegen häuslicher Gewalt rückte die Polizei am Donnerstagabend in Losheim-Rissenthal an. Dort eskalierte die Lage: Der Beschuldigte verbarrikadierte sich. Dann griff er zu härteren Mitteln.

Wegen eines heftigen Streits ist die Polizei am späten Donnerstagabend, 15. Dezember, alarmiert worden. Demnach war in Losheim-Rissenthal (Landkreis Merzig-Wadern) ein Paar aneinandergeraten. Der Mann soll dabei seine Lebensgefährtin angegangen haben. Wenig später rastete der 43-Jährige völlig aus.

Als die Ermittler zunächst in dem Ortsteil eintrafen, hatte die Frau bereits aus dem Haus flüchten können. Damit war die Sache aber noch nicht vom Tisch. Der Beschuldigte baute sich vor dem Beamten auf und bedrohte sie mit einem Baseballschläger.

Mann verbarrikadiert sich im Haus und wirft Geschirr auf Polizei

Dann ging er ins Gebäude zurück und verbarrikadierte sich, wie ein Sprecher der polizeilichen Lagezentrale in Saarbrücken am frühen Freitagmorgen auf SZ-Anfrage berichtet. Gleichzeitig griff er nach Gegenständen, die ihm als Wurfgeschosse gegen die Polizisten dienten. Teller und weiteres Geschirr warf er auf sie.

Gutes Zureden brachte den Mann nicht zur Einsicht. Darum entschieden sich die Einsatzkräfte, Verstärkung zu rufen. Unterdessen zog sich der Angreifer in den Keller zurück.

Die Beamten versuchten es weiter, den völlig ausgerasteten Mann zu besänftigen. Doch das gelang ihnen nicht. Schlimmer noch: Der Mann hatte nach einem Beil gegriffen und ging jetzt auf die Polizei los.

Um ihn zu überwältigen, richtete sie eine Elektroschockpistole auf ihn. Mit diesem Taser setzten sie ihn außer Gefecht. Dabei wurde der Mann nach Polizeiauskunft leicht verletzt.

Nach der Festnahme kommt Beschuldigter in Psychiatrie

Um herauszufinden, ob er illegale Drogen oder Alkohol intus hatte, musste er zur Blutentnahme. Und nicht nur das: Nach seiner Festnahme kam er nach Merzig in die Psychiatrie.

Was den Streit mit seiner Partnerin ausgelöst hatte, ist noch unklar. Die Frau blieb jedenfalls unverletzt. Auch keiner der Beamten trug Blessuren davon.

Der Einsatz zog sich bis nach Mitternacht hin. Erst gegen 0.30 Uhr zog die Polizei wieder ab. Gut zwei Stunden war die Hauptstraße gesperrt.