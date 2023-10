Nach ergebnisloser Suche an und in Saar Polizei fahndet jetzt mit Foto nach diesem Mann (68) im Saarland

Unterdessen kümmert sich die Kriminalpolizei (Kripo) in Saarbrücken um den Fall vor Ort. Sie war es auch, die Taucher Mittwochnachmittag, 18. Oktober, veranlasst hatte, in die Fluten der Saar zu steigen. Dabei konzentrierte sich die Suche auf den Abschnitt zwischen Osthafen und Burbacher Schleuse. Am Abend bei Einbruch der Dunkelheit stellten die Fahnder den Einsatz vorerst wieder ein.