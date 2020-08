Saarlouiser unter Verdacht : Polizei hebt Cannabis-Plantage bei Schwalbach aus

Saarbrücken/Schwalbach Die Polizei Bous hat nach einem Zeugenhinweis eine Cannabis-Plantage ausfindig gemacht. Ein 40-Jähriger aus Saarlouis soll sie betrieben haben.

Der Zeugenhinweis auf die Plantage ging bei der Polizei in Bous bereits im Juni ein. Die Polizei prüfte daraufhin die Hinweise und stellte laut Angaben einer Sprecherin den Bezug zu einem 40-jährigen Mann in Saarlouis her. Auf einem Wiesengrundstück in Schwalbach, eingerahmt von dichtem Gebüsch, hatte er etwa 70 Cannabis-Pflanzen gezüchtet. Die Sprecherin sagte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien gewesen seien, von Setzlingen bis hin zu ausgewachsenen Pflanzen. Der Marktwert lasse sich deshalb nur schwer beziffern.