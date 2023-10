Öffentlichkeitsfahndung Polizei Hamburg fahndet nach vermisstem Saarländer (26)

Robert-Daniel Kovaci (26) gilt seit über einer Woche als vermisst. Das hat eine Sprecherin der Polizei in Hamburg, die nun öffentlich nach dem Saarländer fahndet, am Montag, 23. Oktober, mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes in Hamburg verließ der 26-Jährige am Freitag, 13. Oktober, seine aktuelle Wohnadresse in Hamburg-Horn. Seitdem ist er jedoch spurlos verschwunden. „Hinweisen zufolge hielt er sich am Samstag noch im Bereich Reinbek/Glinde auf. Vermutlich ist der Vermisste mit seinem braunen Pkw (Hyundai i10, amtliches Kennzeichen HOM-KK 867) unterwegs“, heißt es in der Mitteilung der Hamburger Polizei.