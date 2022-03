Großeinsatz in der Landeshauptstadt : Großeinsatz der Polizei am Saarbrücker Hauptbahnhof beendet – Mann schoss mit Waffe in die Luft (mit Bildergalerie)

Großeinsatz der Polizei am Saarbrücker Hauptbahnhof beendet – Mann schoss mit Waffe in die Luft (mit Bildergalerie)

Update Saarbrücken Mit unzähligen Einsatzwagen war die Polizei heute in Saarbrücken am Hauptbahnhof im Einsatz. Gegen 15.30 Uhr begann der mächtige Aufzug. Mittlerweile wurde ein Mann festgenommen.

Erst am Montag, 28. März, hatte die Polizei zwei Verdächtige aus einem Zug am Saarbrücker Hauptbahnhof geholt, die einen Mann niedergestochen haben sollen. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Keine 24 Stunden später kam es am Dienstagnachmittag erneut zu einem Großeinsatz der Polizei. Unzählige Einsatzfahrzeuge säumten den Vorplatz. Viele Ermittler waren zu Fuß unterwegs – sowohl uniformiert als auch in zivil. Seit 15.30 Uhr wurden die Einheiten zusammengezogen.

Die Fahndung konzentrierte sich recht schnell auf einen Mann. Zeugen hatten ihn nach Auskunft von Polizeisprecher Stephan Laßotta so gut beschrieben, dass den Ermittlern schnell klar war, um wen es sich dabei handeln könnte. Sie trafen den 22-Jährigen in seiner Wohnung an. Der den Beamten bereits bekannte Saarbrücker soll zugegeben haben, mit einer Pistole in die Luft geschossen zu haben. Dabei habe er eine Schreckschusswaffe genutzt. Ob das stimmt, sei allerdings noch unklar. Mittlerweile ist die Fundstelle entdeckt, wo er sie „entsorgt“ habe, wie er gegenüber der Polizei ausgesagt habe. Dort fanden die Beamten die Waffe. Sie werde nun untersucht, worum es sich bei ihr handelt.