Polizei in Tholey Explosion in der Nacht – schon wieder jagen Täter Geldautomat in die Luft

Zuletzt war es im Saarland im März zu einer spektakulären Detonation gekommen. Da jagten Bankautomaten-Knacker in Großrosseln gleich drei Geldautomaten in die Luft. Wie so oft sollen sich die Täter mit einem dunklen Auto auf und davongemacht haben. Nach der Tat waren auch Polizisten aus dem benachbarten Frankreich an der Suche nach den Beschuldigten beteiligt. Dabei filmte ein Zeuge unmittelbar nach der Tat die Flucht.