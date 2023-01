Polizei in Neunkirchen-Furpach : Geldautomat der Sparkasse in der Nacht gesprengt – Tatort abgeriegelt (mit Fotostrecke)

Foto: Brandon-Lee Posse 7 Bilder Unbekannte sprengen Geldautomat der Sparkasse in Furpach

Update Neunkirchen Eine Explosion hat in der Nacht auf Freitag Menschen in Neunkirchen-Furpach aufgeschreckt: Unbekannte sprengten einen Geldautomaten. Die Polizei ist am Tatort. Erste Bilder von der Zerstörung.