Nach Öffentlichkeitsfahndung Vermisste (86) aus Heusweiler-Holz lebt nicht mehr

Die Rentnerin sei mit ihrem Pkw, einem Ford B-Max, unterwegs gewesen. Das Auto ist grau. Auf dem Fahrzeug ist auch der Name des Unternehmens angebracht. Die 86-Jährige war damit bei einer Bekannten in Saarbrücken-Dudweiler und brach dort gegen 15 Uhr in der Straße „In der Wagenlück“ in Richtung Heusweiler-Holz auf. An ihrer Wohnanschrift sei sie dann aber nie angekommen.