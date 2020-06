Saarbrücken Die Generalstaatsanwaltschaft in Saarbrücken bestätigt den Fund der Tatwaffe, mit der ein Student in Saarbrücken angegriffen worden war. Die Tat soll rassistisch motivert sein.

Der Angriff ereignete sich in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags an einer Bushaltestelle in Burbach. Der mutmaßliche Täter soll den Studenten unvermittelt und hinterrücks zunächst mit einem Faustschlag attackiert haben. Danach soll er den am Boden liegenden Studenten mit Messerstichen angegriffen haben, denen dieser aber ausweichen konnte. Dabei soll der 24-Jährige immer wieder gesagt haben: „Du bist schwarz, du sollst sterben.“