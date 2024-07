Straße zeitweise gesperrt Feuer in Wohnhaus in Saarbrücken – Frau (88) kann vorerst nicht mehr zurück

Ein Brand in einem Wohnhaus in Saarbrücken-Burbach hat Samstagmittag, 20. Juli, für weitreichende Folgen gesorgt. So musste das Haus evakuiert werden. Gleichzeitig stoppte die Polizei den Verkehr in der Hauptdurchfahrt an der Unglückspassage. Außerdem darf eine Betroffene nicht zurück in ihre vier Wände.