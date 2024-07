Feuerwehr-Einsatz bis in die Nacht Nachbarn berichten von Explosion in Quierschied – Brand in Mehrfamilienhaus (Fotos)

Wie sich während des Einsatzes in der Straße In der Humes herausstellte, waren mehrere Krafträder in der Garage geparkt. Sie alle seien zerstört worden. Unterdessen taten die Helfer alles dafür, dass die älteren Häuser nicht gänzlich in Flammen aufgingen. Dafür seien sie einige Stunden an der Unglücksstelle gewesen. Letztlich gelang es ihnen. Doch zurzeit ist nicht daran zu denken, dass die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren, die sich in dem Brandhaus befinden.