SEK-Beamte im Einsatz : Polizei fasst Halter der Giftschlangen von Schiffweiler

Neunkirchen Der Besitzer der Giftschlangen aus dem Wohnhaus in Schiffweiler ist am Donnerstagabend in einem Wohnhaus in Neunkirchen festgenommen worden.

Wie die Polizei der SZ bestätigte, ist der Besitzer der Giftschlangen aus dem Wohnhaus in Schiffweiler am Donnerstagabend, 12. Januar, gegen 19 Uhr in einem Haus in Neunkirchen festgenommen worden. „Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums sind dem Mann auf die Spur gekommen“, erklärte die Polizei. Bei der Festnahme waren SEK-Beamte, Zielfahnder, MEK-Beamte sowie Einsatzkräfte der Polizei Neunkirchen im Einsatz. Laut Angaben der Polizei versuchte der Mann zu flüchten, wurden dann aber von von SEK-Beamten gestellt und festgenommen.

38-jähriger Halter des Giftschlangen wurde per Haftbefehl gesucht

Bei dem Halter handelt es sich um einen 38 Jahre alten Mann, nachdem bereits seit geraumer Zeit mit Haftbefehl gesucht wird. Die Polizei bestätigte SZ-Informationen, wonach bereits im Herbst eine Wohnungsdurchsuchung bei ihm stattgefunden hat. „Bereits im September waren Kollegen bei ihm in der Wohnung.“ Dabei soll es um Rauschgift und Waffen gegangen sein.

Tierexperten haben jetzt auch letzte vermisste Giftschlange gefunden

Tierexperten haben am Donnerstag auch die letzte vermisste Giftschlange aus dem Miethaus des Schiffweiler Ortsteils Landsweiler-Reden aufgefunden. Das bestätigte Bürgermeister Markus Fuchs auf SZ-Anfrage.

Die Giftschlangen sorgten am Mittwoch für Aufregung in dem Ort. Sie waren aus den Terrarien ausgebüxt und stellten eine Gefahr für die verbliebenen 16 Mieter in dem Haus an der Hauptstraße dar. Darunter waren auch Kinder.