Geld aus Automaten geklaut Nach Fahndung mit Foto – mutmaßliche Diebin (58) stellt sich Polizei in Neunkirchen

Erst hat es sich einige Monate hingezogen, bis der Fall überhaupt an die Öffentlichkeit geriet. Und dann binnen weniger Stunden scheint er geklärt. Und zwar weil die mutmaßliche Täterin bei der Polizei in Neunkirchen auftauchte und sich stellte. Das meldet ein Sprecher der Wache in der Kreisstadt.