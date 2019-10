Polizei fahndet : Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnung

(Symbolbild) Bisher unbekannte Täter sind in eine Wohnung in St. Ingbert eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

St. Ingbert Unbekannte Täter hebeln Fenster von Wohnung auf und stehlen Bargeld. Die Polizei hat die Fahndung aufgenommen.

Bislang noch unbekannte Täter sind am Freitagvormittag, 25. Oktober, in ein Wohnhaus in St. Ingbert eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, waren der oder die Täter zwischen 8.50 Uhr und 10.45 Uhr über die Rückseite des Hauses in der Theodorstraße eingedrungen, indem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Im Inneren entwendeten sie schließlich eine geringe Menge Bargeld. Der Eigentümer soll sich während der Tatzeit nicht im Haus aufgehalten haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.