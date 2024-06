Explosion in der Nacht Fehlgeschlagene Geldautomaten-Sprengung in Tholey – Polizei veröffentlicht erste Details

Den Tätern sei es nicht gelungen, an Bares zu gelangen. So sei eine von zwei Detonationen fehlgeschlagen, um das Gerät samt Kassette zu knacken. Spezialisten jagten am frühen Morgen auf dem Platz den fehlgezündeten Sprengsatz kontrolliert in die Luft, um ihn unschädlich zu machen. Auf dem Freiplatz neben dem Tatort sei dies passiert. Dabei seien keine weiteren Schäden entstanden. Bewohner in nahen Häusern waren zuvor aufgefordert worden, Fenster zu meiden. Nach Hasenbergs Angaben soll niemand evakuiert worden sein.