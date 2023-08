Zwischenfall auf Festgelände Mutmaßliche Belästigung von drei Mädchen – Polizei ermittelt nach Kirmes in Neunkirchen

Allerdings kam es in diesem Zusammenhang einen Tag später zu einer weiteren Konfrontation. Demnach soll ein Bekannter der Mädchen am Dienstag den mutmaßlichen Täter zur Rede gestellt haben. Vielmehr noch: Nach bisherigen Ergebnissen der Polizeiermittlungen soll er den Wohnungslosen bedroht haben. Die Beamten seien an jenem Abend gegen 20 Uhr zur Kirmes gerufen worden, noch bevor dieser Streit eskalierte.