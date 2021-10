Polizei fahndet : Unbekannte legen zwei massive Nagelbretter auf Straße in Saarwellingen aus - Frau vermeidet Unfall

Saarwellingen Zwei präparierte Nagelbretter mit massiven Schrauben wurden auf einer Straße in Saarwellingen ausgelegt. Wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt jetzt die Polizei.

Unfassbar gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in der Saarlouiser Gemeinde Saarwellingen: Hier legten Unbekannte offenbar am Dienstagabend zwei selbst präparierte Nagelbretter in der Kreppstraße aus. Die beiden Nagelbretter seien mit „selbstschneidenden und massiven“ Schrauben präpariert, teilte die Polizeiinspektion Lebach am Mittwochmorgen mit.