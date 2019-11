Polizei fahndet : Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen

(red) Einer oder mehrere unbekannte Täter haben am Sonntag, 24. November, in der Zeit zwischen 18 und 23 Uhr mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Reifen von insgesamt sechs Fahrzeugen zerstochen, die im Bereich des Friedhofes in der Rheinstraße abgestellt waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken von red

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.