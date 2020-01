Polizei sucht flüchtigen Fahrer : Lkw beschädigt Eisenbahnbrücke in St. Ingbert

Lkw beschädigt Eisenbahnbrücke in St. Ingbert

(Symbolbild). Die Polizei ermittelt in St. Ingbert wegen Unfallflucht. Der Fahrer eines Lkws hatte am Mittwoch gegen 13 Uhr eine Eisenbahnbrücke beschädigt. Foto: dpa/Stefan Puchner

St. Ingbert Sowohl sein eigenen Wagen als auch Teile einer Eisenbahnbrücke hat der Fahrer eines Lkws am Mittwochmittag stark beschädigt.

Zu groß war offenbar der Wagen eines Lkw-Fahrers gewesen. Dieser verursachte am gestrigen Mittwoch, 29. Januar, einen erheblichen Schaden an der Eisenbahnbrücke in der Dudweilerstraße, unter der normalerweise nur Fahrzeuge bis zu einer Maximalhöhe von 3,5 Meter durchpassen.