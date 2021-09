Unfallflucht in Merzig : Autofahrer fährt Fußgänger (21) an – und fährt einfach weiter

Autofahrer fährt Fußgänger (21) an – und fährt einfach weiter

Unfallflucht in Merzig

Merzig Nächtlicher Verkehrsunfall in Merzig: Dabei erlitt ein junger Mann mehrere, schwere Verletzungen. Der Polizei liegen einige wenige Details zum Verursacher vor. Mit denen will sie jetzt öffentlich nach dem Autofahrer suchen, der sich aus dem Staub machte.

Mit schweren Verletzungen ist in der Nacht auf Freitag (3. September) ein Fußgänger ins Krankenhaus gebracht worden. Der junge Mann war angefahren worden, der Autofahrer machte sich nach dem folgenschweren Zusammenstoß einfach auf und davon, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Das meldet ein Polizeisprecher.

Demnach war der 21-Jährige gegen 3.20 Uhr mit einem Begleiter unterwegs. Er wollte die Straße an einem Überweg überqueren, als sich der Wagen näherte. Das Fahrzeug erfasste einen der beiden und schleuderte den Mann zu Boden. Der Unbekannte fuhr nach der Kollision sofort weiter. Das Opfer aus Marienheide/Nordrhein-Westfalen musste in die Merziger SHG-Klinik. Nach bisherigem Kenntnisstand der Fahnder erlitt er einen Unterarmbruch und eine Platzwunde am Kopf. Zudem wurden Schneidezähne abgebrochen. Sein 18 Jahre alter Begleiter aus Essen blieb unverletzt.