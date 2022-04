Zweibrücken und Saarbrücken : Wildschwein leidet tagelang in Drahtseil-Falle – Polizei ermittelt nach Wilderei

Zweibrücken Bereits Anfang März wurde in einem Waldgebiet in Zweibrücken ein Wildschwein in einer Drahtseil-Falle gefunden. Das Tier steckte dort tagelang fest und musste erlöst werden. Eine gleiche Falle wurde auch in Saarbrücken gefunden. Die Polizei warnt: Die Fallen können auch für Menschen gefährlich sein.

Brutale Wilderei in Zweibrücken: Dort wurde Anfang März in einem Waldgebiet ein Wildschwein gefunden, das lebend in einer dünnen Drahtschlinge festhing, die sich hinter dem Kopf zugezogen hatte. Aufgrund der Art und Weise wie das Tier aufgefunden wurde, geht die Polizei davon aus, dass das Tier mehrere Tage qualvoll in der Schlinge festhing. Ein Jäger musste das Wildschwein erlösen.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, muss die Schlinge Anfang März im Wald ausgelegt worden sein. Auch in einem Waldgebiet nahe Saarbrücken wurde im selben Zeitraum eine gleiche Falle aufgefunden. Die Polizei warnt eindrücklich vor den Fallen, können sie doch auch gefährlich für den Menschen und vor allem für Kinder werden. Gerade aufgrund der wärmeren Temperaturen werden sich wieder mehr Menschen in den Waldgebieten aufhalten. Sollten sie eine Schlinge entdecken, bittet die Polizei Pirmasens darum, Abstand zu halten und die Polizei zu verständigen.

Die entsprechenden Schlingen werden ohne Köder auf einem Wildwechsel ausgelegt, bevorzugt an einer Engstelle. Wild verfängt sich in der Schlinge, die sich dann wie ein Kabelbinder weiter zuzieht. Hierbei handele es sich um Jagdwilderei. Unabhängig vom Erfolg sei alleine das Auslegen der Schlingen bereits mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 3 Monaten bis zu 5 Jahren belegt, teilt die Polizei mit.